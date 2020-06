Cinema Plaza lost enkele namen voor nieuw seizoen: “Weten nog wel niet of elke voorstelling zal doorgaan” Antoon Verbeeck

26 juni 2020

09u25 0 Duffel Cinema Plaza in Duffel blikt vooruit naar volgend theaterseizoen en lost al enkele namen. Zo maken onder andere Guido Belcanto, Philippe Geubels en An Pierlé hun opwachting. Al plaatst men nog alles onder voorbehoud.

Of en hoe het nieuwe seizoen op 25 september kan starten is nog wel onzeker, klinkt het. “We weten nog niet of elke voorstelling zal kunnen doorgaan en we zoeken volop naar creatieve en veilige oplossingen en alternatieven. Eind juli maken we het nieuwe programma bekend, maar vandaag geven we een voorsmaakje”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

“We hopen het seizoen op 25 september te openen met een muzikale ode aan Bobbejaan Schoepen, die zelf op ons podium stond tijdens de Monumentenstrijd. Samen met Guido Belcanto, Isabelle A en Klaas Delrue (Yevgueni) zal The Bobbejaan All Stars Band je met een knaller het nieuwe theaterseizoen inschieten. Laat ons hopen dat we elkaar binnenkort terug mogen ontmoeten in Cinema Plaza”, aldus cultuurschepen Lili Stevens (CD&V).

Andere grote namen doen waarschijnlijk ook hun opwachting in de nostalgische zaal: Mich Walsschaerts (Kommil Foo), Philippe Geubels, Bruno Vanden Broecke, An Pierlé en Dimitri Leue. “Vandaag bieden die ronkende namen mooie vooruitzichten en hopen we ons publiek terug op een gezellige manier te verwelkomen in Cinema Plaza”, besluit Stevens.