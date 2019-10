Cinema Brak brengt comedy, theater en singer-songwriters naar Plaza Antoon Verbeeck

22 oktober 2019

16u26 1 Duffel De organisatie achter het populaire punkfestival Brakrock Ecofest komt met een nieuw concept op de proppen: Cinema Brak. De naam is een knipoog naar het festival en de locatie waar Cinema Brak haar evenementen zal organiseren.

“Met Cinema Brak richten we ons op de liefhebbers van comedy en theater. Zaken waar we zelf fan van zijn, maar moeilijk onder de punk gerelateerde naam Brakrock kunnen organiseren. Met Cinema Brak verbreden we onze doelgroep. Terwijl Brakrock zich richt op de fans van punkrock en konsoorten, focust Cinema Brak zich eerder op comedy, theater en singer-songwriters. Onze evenementen zullen plaatsvinden in het nieuwe cultuurhuis Cinema Plaza”, zegt Kim Vervoort van Effenaf, de vzw achter Cinema Brakrock en Brakrock Ecofest.

Brakrock

“De oprichting van Cinema Brak betekent niet dat we minder aandacht gaan schenken aan Brakrock. Integendeel, dit jaar breiden we het stuk voor de skaters uit met een ramparea en worden onze podia verder uitgebouwd.” Een eerste evenement van Cinema Brak, een comedy-avond met William Boeva, vindt op 14 november plaats. Brakrock Ecofest staat gepland op 7 en 8 augustus 2020. Meer info op www.facebook.com/cinemabrak