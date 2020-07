Chauffeur zonder rijbewijs wordt geflitst aan 108 kilometer per uur Tim Van Der Zeypen

19 juli 2020

11u20 0 Duffel De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft een autobestuurder geflitst aan 108 kilometer per uur. Dat gebeurde op de Mechelsebaan in Duffel. Hier telt een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur.

De chauffeur werd aan de kant gezet en wanneer de politie het rijbewijs in beslag wou nemen, lukte dat niet. “Zijn rijbewijs bevond zich nog op de griffie van de politierechtbank”, meldt de politiezone. “De wagen werd uit het verkeer gehaald.” De chauffeur zal binnenkort opnieuw voor de politierechter moeten verschijnen. Daar riskeert hij naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod.

Afgelopen nacht controleerde de politie in totaal 526 chauffeurs op hun snelheid. “Er werden 21 chauffeurs geflitst”, aldus de politie. Naast de snelheidsduivel zonder rijbewijs, werden er nog drie andere topsnelheden gemeten. Eén van hen reed maar liefst 111 kilometer per uur. “Dit voertuig was niet ingeschreven, niet verzekerd en bleek niet te zijn gekeurd”, besluit de politie. “Daarom werd ook dit voertuig in beslag genomen.”

Zes chauffeurs moesten tot slot ook nog een ademtest afleggen. Zij bliezen gelukkig allemaal safe.