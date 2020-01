Chauffeur rijdt 81 kilometer per uur in bebouwde kom TVDZM

23 januari 2020

Bij een snelheidscontrole in de Mijlstraat in Duffel heeft de politie 219 auto’s gecontroleerd op hun snelheid. Maar liefst 44 van hen respecteerden de maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur niet. Zij krijgen allen een proces-verbaal in hun brievenbus. Een van de chauffeurs werd geflitst aan een snelheid van 81 kilometer per uur. Dat is 31 kilometer per uur te snel. Hij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter.