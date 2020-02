Chauffeur onder invloed van drugs verliest rijbewijs voor vijftien dagen TVDZM

10 februari 2020

08u15 0 Duffel Op de Mechelsebaan heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) een chauffeur uit het verkeer gehaald en zijn rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. De man bleek onder invloed te zijn van zowel cannabis als cocaïne.

De chauffeur liep tegen de lamp tijdens een alcohol- en drugscontrole van de politiezone. In totaal werden 22 chauffeurs op de Mechelsebaan gecontroleerd. Naast deze chauffeur trokken de agenten ook nog het rijbewijs in van een autobestuurder die onder invloed was van alcohol. “Dat gebeurde voor drie uur”, aldus de politiezone. “Hij blies alarm.”

De politie voerde ook nog een snelheidscontrole uit. Van de driehonderd gecontroleerde autobestuurders, bleken zestien te snel te rijden. “Een ervan reed 101 kilometer per uur”, besluit de politie. Deze chauffeur mag zich binnenkort verwachten aan een uitnodiging van de politierechtbank. Daar riskeert hij naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod.