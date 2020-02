Chauffeur onder invloed van cocaïne verliest rijbewijs Tim Van Der Zeypen

29 februari 2020

20u50 0 Duffel De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft het rijbewijs ingetrokken van een autobestuurder die onder invloed was van cocaïne. Dat gebeurde voor vijftien dagen.

De chauffeur werd betrapt tijdens een controleactie van de politie op de A. Stocletlaan. Naast zijn rijbewijs werd ook zijn wagen opzij gezet. “De chauffeur kon geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen”, verduidelijkt de politiezone. Er werd een wielklem op de wagen geplaatst. De man mag het binnenkort gaan uitleggen op de politierechtbank. Hij riskeert naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod.

Bij die controleactie werd verder ook nog het rijbewijs ingetrokken van een andere chauffeur. “Dat gebeurde voor zes uur”, aldus de politie. “Hij had 0,8 promille in zijn bloed.” In de A. Stocletlaan moesten in totaal 36 chauffeurs een ademtest afleggen. Later werden er ook nog 41 andere chauffeurs gecontroleerd langs de Mechelsebaan. “Hier blies iedereen safe”, besluit de politie.