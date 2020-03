CEO van aluminiumbedrijf Reynaers over coronacrisis: “Laat bedrijven die nog kunnen hun werk doen” Antoon Verbeeck

20 maart 2020

11u54 0 Duffel De CEO van Reynaers Aluminium Martine Reynaers doet een oproep om bedrijven die kunnen werken tijdens de coronacrisis te laten voortdoen.

Reynaers wordt in haar bedrijf, met hoofdzetel in Duffel, geconfronteerd met heel wat vragen van medewerkers die nog aan de slag zijn. Reynaers Aluminium is operationeel en nam eerder al maatregelen om de medewerkers in de fabriek op een veilige manier te laten voortwerken.

Zo ging het restaurant toe, is omkleden in de kleedkamers niet toegestaan en verloopt de shiftwissel niet langer gelijktijdig. “Ik heb begrip voor de maatregelen die de overheid neemt om de risico’s van het coronavirus in te dijken. Maar in vele productiebedrijven kunnen we voort werken, mits we de nodige voorzorgen nemen om de veiligheid te garanderen. Het is belangrijk dat die boodschap ook wordt gehoord, want ik merk dat mensen die niet kunnen telewerken schrik krijgen door alle berichtgeving in de media”, aldus de CEO.

Sociale zekerheid

“Laat de bedrijven die het kunnen, voortdoen. Alle mensen die aan de slag blijven, dragen bij aan de sociale zekerheid. En zo zorgen we er samen voor dat er inkomsten zijn, waarmee onder meer de gezondheidszorg wordt gefinancierd. Door te werken kunnen we dus ook de zorgverleners helpen. We zullen de komende tijden nog genoeg in onze gezondheidszorg moeten investeren, dat elke cent nu telt.”