CD&V-ster Lili Stevens gevierd voor 25ste jaar in provincieraad Antoon Verbeeck

21 februari 2020

In het Antwerpse provinciehuis werd provincieraadslid en eerste schepen in Duffel Lili Stevens (CD&V) gevierd voor haar 25ste jaar als lid van de raad. Stevens, afkomstig uit Itegem (Heist-op-den-Berg), is momenteel ondervoorzitter van de raad, een functie die ze al sinds 2009 invult. De 59-jarige was de enige Duffelaar die zich in oktober 2018 kandidaat stelde voor de Antwerpse provincieraad. Als lijsttrekker voor het arrondissement Mechelen behaalde ze 9.028 voorkeurstemmen, de helft van de uitgebrachte CD&V-stemmen.