Burgemeester verplicht mondmasker op markt: “Aantal bezoekers respecteert coronamaatregelen niet meer” Wannes Vansina

17 juli 2020

15u32 0

Burgemeester Sofie Joosen heeft beslist om het dragen van een mondmasker verplicht te maken op de Duffelse markt. Dat naar analogie met de verplichting van het gebruik van een mondkapje in winkels en na een evaluatie van de afgelopen dinsdagmarkt. “Nu alle marktkramen opnieuw toegelaten zijn, betekent dit dat er binnen de marktzone veel minder ruimte overblijft voor een veilige circulatie. De extra kramen en de start van de zomervakantie lokken bovendien heel wat extra bezoekers. We vragen alle marktbezoekers om de richtlijnen strikt op te volgen. We merken echter dat een aantal bezoekers de coronamaatregelen niet meer respecteren”, licht schepen van Lokale Ecnomie Dirk Broes de beslissing toe. De verplichting geldt voor elke bezoeker vanaf 12 jaar. Wie geen masker draagt, krijgt geen toegang. De verplichting geldt niet op de horecaterrassen.