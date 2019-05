Burgemeester Joosen (N-VA) opnieuw Vlaams volksvertegenwoordiger Antoon Verbeeck

27 mei 2019

Burgemeester van Duffel Sofie Joosen (N-VA) is opnieuw verkozen voor het Vlaams parlement. In tegenstelling tot haar partij boekte Joosen wel winst. Met 14.416 voorkeursstemmen doet ze beter dan bij de verkiezingen van 2014, toen ze op de stem van 11.193 kiezers kon rekenen. “Een teken dat de mensen het geleverde werk appreciëren. Ik ben heel tevreden over mijn persoonlijk resultaat, maar ook over de 33,4 procent die N-VA in kanton Duffel behaalde”, reageert Joosen. “Heel veel beslissingen die door Vlaanderen genomen worden, hebben een directe invloed op de gemeenten. Het is dus voor onze gemeente absoluut een meerwaarde dat het vertegenwoordigd wordt op dit niveau.”