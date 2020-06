Brandweer moet uitrukken naar Aleris Tim Van Der Zeypen

18 juni 2020

15u35 0

De Duffelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is in de nacht van woensdag op donderdag moeten uitrukken naar aluminiumfabriek Aleris langs de A. Stocletlaan. Omstreeks 3.00 uur kwam er bij de hulpdiensten een brand binnen. Bij aankomst van de brandweer bleek dat er een oven vuur had gevat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De schade bleef beperkt.