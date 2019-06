Brakrock Ecofest strikt grote namen uit punkwereld Antoon Verbeeck

17 juni 2019

10u52 0 Duffel Het zomerfestival Brakrock Ecofest uit Duffel heeft enkele klinkende namen uit het punkgenre weten te strikken voor zijn zesde editie. Onder andere Descendents, Propagandhi, The Toy Dolls, Less Than Jake en Good Riddance zakken begin augustus af naar het park aan kasteelruïne Ter Elst.

“Bezoekers kunnen op drie podia genieten van meer dan 35 muziekbands”, legt Kim Vervoort, bezieler van Brakrock Ecofest, uit. “Dit jaar leggen we tijdens het festival ook meer de nadruk op organische voeding met vegetarische en veganistische aspecten. Verder wordt er volop ingezet op het gebruik van herbruikbaar materiaal en zorgt het ecoteam voor een afvalvrij festivalterrein. Bezoekers kunnen er overnachten op een nabijgelegen en familiale camping. Een shuttle verbindt de camping met het terrein, maar voert bezoekers eveneens de dag nadien naar het Sloveens festival ‘Punk Rock Holiday’ in Tolmin.” Tickets voor Brakrock Ecofest kosten in voorverkoop 37,56 euro voor de festivaldag op vrijdag en 58,20 euro voor zaterdag. Een combiticket kost 78,85 euro. Een retourticket naar Tolmin kost 165 euro. Meer info: www.brakrock.be