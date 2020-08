Blokkende student welkom in kerk Mijlstraat: “Rustig, fris en er is wifi” Antoon Verbeeck

06 augustus 2020

19u15 1 Duffel Duffelse studenten die een rustig plekje zoeken om te studeren voor tweede zit, kunnen deze maand terecht in de kerk van de Mijlstraat. Het lokaal bestuur voorziet er twintig studeerplekken. Wifi en sanitair zijn aanwezig.

Dezer dagen kan je als student in Duffel terecht in de Beethovenzaal van de bibliotheek. Omdat er daar deze maand nog werken starten, moest het lokaal bestuur uitkijken naar een nieuwe studieplaats voor de periode van 10 augustus tot 6 september. “Samen met de jeugdraad zijn we onze zoektocht gestart. In andere gemeenten zijn er bedrijven die studenten verwelkomen, maar hier in Duffel vonden we geen enkel bedrijf dat op die kar wou springen. De kerk van de Mijlstraat leek me een goed alternatief. Het is er dezer dagen fris, er zijn de nodige voorzieningen en het aantal diensten in de kerk van de Mijlstraat is niet al te hoog, waardoor je geen overlappingen krijgt. Na een gesprek met de parochie en kerkfabriek kregen we groen licht voor het inrichten van een studeerplaats”, vertelt schepen van Jeugd Dirk Broes (N-VA).

Maatregelen

“In de kerk kunnen twintig jongeren studeren. Er is voldoende ruimte, waardoor we ons perfect kunnen houden aan de verplichte 1,5 meter. De toiletten zijn nog maar recent vernieuwd en er is wifi. Binnenkort plaatsen we nog enkele tafels en voorzien we gekoeld drinkwater.” Het is de eerste keer dat de kerk van de Mijlstraat wordt gebruikt als studeerplaats. “Maar niet de laatste keer. De kerk zal niet alleen tijdens deze blokperiode maar ook in de toekomst worden ingericht als studenten.” Een plaatsje reserveren doe je online via deze link. Ook in de kerk gelden er maatregelen. Zo draag je een mondmasker als je in het gebouw rondwandelt. Als je zit hoef je geen mondmasker te dragen. Alcoholspray wordt voorzien en eten kan enkel aan je eigen tafel.