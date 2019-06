Bib verkoopt dit weekend boeken voor goed doel Antoon Verbeeck

19 juni 2019

De bibliotheek, de Duffelse Adviesraad voor Internationale Solidariteit (DARIS) en Oxfam Wereldwinkel organiseren dit weekend een tweedehands cd- en boekenverkoop om het scholingsproject van SISP in Zuid-India te sponsoren.

SISP is een ngo die al 20 jaar actief is in de kuststreek rond Vizhinjam en Kovalam, in Kerala, Zuid-India. In het Free Education Center vangen ze dagelijks kinderen op die niet meer naar school gaan. “Bij mijn bezoek aan SISP in 2015 heb ik kunnen ervaren hoe deze ngo ter plaatse het verschil maakt voor de allerarmste gezinnen”, vertelt Suus Van Dessel, medewerkster van SISP vzw België, die ook aanwezig zal zijn op de cd- en boekenverkoop.

Met de verbouwing van de bibliotheek voor de deur, zal het aanbod van de tweedehands cd- en boekenverkoop dit jaar veel uitgebreider zijn. De tweedehands boeken, strips, cd’s en lp’s worden verkocht aan 1 euro per stuk.De opbrengst van de verkoop van de afgevoerde boeken gaat naar het goede doel, met de opbrengst van de cd’s wordt de collectie van de bib aangevuld. De verkoop gaat door in de Brueghelzaal van de bibliotheek op zaterdag 22 juni van 9.30 tot 17 uur en op zondag 23 juni van 9.30 tot 12.30 uur.