Bezoekje aan Duffelse bib is vanaf dinsdag opnieuw mogelijk: “bezoek mag maximaal 20 minuten duren” Antoon Verbeeck

06 juni 2020

09u49 0 Duffel Door de afbouw van de maatregelen door de Veiligheidsraad kan je vanaf dinsdag 9 juni terug zelf je materialen kiezen in de Duffelse bibliotheek. Om een bibliotheekbezoek voor iedereen veilig te laten verlopen, moet je rekening houden met enkele maatregelen.

“De boorwerken voor de liftschacht zijn afgelopen, waardoor ons gebouw weer minder lijkt op een werf en terug veilig toegankelijk is. We zijn verheugd dat we onze deuren terug kunnen openen. Het bibteam heeft er ondertussen voor gezorgd dat alles coronaproof is, zodat een bezoek op een aangepaste manier kan verlopen”, vertelt schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V). De bib opent in haar uitleenfunctie, dat wil zeggen voor het lenen van onder meer boeken en cd’s. “We moedigen Duffelaars aan om er geen gezinsuitstap van te maken en om een mondmasker te dragen. Er kunnen maar een beperkt aantal gebruikers tegelijk binnen en elk bezoek mag maximaal 20 minuten duren. Bereid je keuze dus thuis al voor. Desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht. Kom zeker niet als je hoest of je je ziek voelt. We vragen tenslotte om de éénrichtingscirculatie in de bibliotheek te volgen en steeds afstand te houden van elkaar.”

Kwetsbare groepen

De leeszaal is beperkt toegankelijk en ook printen en kopiëren is op vraag. De computers kan je enkel gebruiken na afspraak. Voor leners die tot een risicogroep behoren of voor kwetsbare gebruikers voorziet het lokaal bestuur de mogelijkheid om op bepaalde momenten buiten de gangbare openingsuren de bibliotheek te bezoeken na afspraak. “Omwille van de verbouwingswerken hebben we de bibliotheek ondertussen anders ingedeeld. Een deel van de jeugdcollectie staat bijvoorbeeld nu in de voormalige leeszaal, terwijl de muziekcollectie naar beneden is verhuisd. Ook op dat vlak zal je bezoek dus anders aanvoelen”, licht bibliothecaris Sandra Maes toe.