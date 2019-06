Bewoners Sint-Elisabeth aan de slag met VR-bril en met digitale ‘aaipoes’ Antoon Verbeeck

19 juni 2019

14u42 0 Duffel Bewoners van de afdeling Kiliaan van woon- en zorgcentrum (WZC) Sint-Elisabeth in Duffel gingen een week aan de slag met enkele hedendaagse technologieën, maakten van dat avontuur een filmpje en werden daar vandaag voor beloond. De inwoners beschikken voortaan over een ‘aaipoes’, over Google Home en over een virtual reality-bril.

Door een samenwerking van het WZC met in4care, een organisatie die zich bezighoudt met innovatie in de zorg, hebben de bewoners en het personeel kennisgemaakt met de DebbiBox. Deze ‘box’ werd voor een maand gehuurd en is gevuld met betaalbare technologieën die ouderen en personeelsleden kunnen helpen in het dagelijkse leven. Elke afdeling kreeg deze box gedurende één week ter beschikking en in die week maakten de personeelsleden en de bewoners van de afdeling een filmpje om te laten zien hoe ze aan de slag gingen met de box. Het filmpje van de afdeling Kiliaan kreeg de meeste ‘likes’ op Facebook en dat werd beloond. “De prijs bestaat uit een ‘aaipoes’, Google Home en een virtual reality bril. Als schepen van Zorg ben ik uiterst fier dat ook de virtuele digitale wereld toegankelijk is voor onze bewoners. Dit is een mooie samenwerking tussen bewoners, verzorgers en de digitale techniek. Daarnaast wil ik het winnende team en de afdeling feliciteren”, zegt schepen Luc Van Houtven (CD&V).

Een ‘aaipoes’ zit vol met sensoren en reageert op aanrakingen. In het filmpje van Kiliaan is te zien hoe het geronk van de kat en de natuurlijke bewegingen voor rust zorgen bij onze bewoners. “Met Google Home kunnen de bewoners in gesprek gaan, maar ook domotica bedienen. In de praktijk gaat de Google Home vooral worden gebruikt in de leefruimte. Bewoners kunnen er verscheidene dingen aan vragen zoals het weer, verzoeknummertjes of ze kunnen er gewoon een praatje mee doen. Met de virtual reality-bril of VR-bril bieden we de bewoners een venster op de wereld. We testen dit al bij heel wat residenten, zelfs residenten met dementie. De bril zorgt ervoor dat we bewoners in een bepaalde wereld onderdompelen en het lijkt net of ze er echt zijn. We hebben bovendien een vacature uitgeschreven voor een vrijwilliger die met de bril kan rondgaan bij de residenten in het hele WZC.”