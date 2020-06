Bewoners Duffels rusthuis komen maandag uit hun kot met... Indonesische riksja, die 20 jaar geleden gevonden werd in gracht Antoon Verbeeck

19 juni 2020

15u55 3 Duffel Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth organiseert volgende week maandag een ‘kom uit uw kot-moment’ voor haar bewoners. Zij kijken er al maanden naar uit, vooral omdat ze dan een ritje mogen maken met een gevonden authentieke Indonesische riksja. “We maken er samen met het personeel een feestje van”, glundert de 80-jarige Marcel De Greef.

“De riksja werd vorig jaar teruggevonden in onze kelder. Blijkbaar lag de fiets zo’n 20 jaar geleden in een gracht in de buurt. Het toenmalig hoofd van onze klusjesdienst heeft hem daarna via een openbare verkoop van de gemeente aangekocht. De man is ondertussen op pensioen, maar zijn fiets bleef al die tijd in onze kelder staan. Vorig jaar hebben we hem herontdekt. In het voorjaar hebben we de fiets laten opkalefateren door het gemeentelijk technisch instituut Duffel. Het is nu onze ‘komuituwkotbike’. Blijkbaar komt die uit Indonesië. In het zitgedeelte vonden we een pakje Indonesische sigaretten uit de jaren 50 terug”, vertelt Peter Van Ransbeeck, afdelingshoofd bewonerszorg in Sint-Elisabeth. “De fiets zal ons op maandag uit ons kot rijden en is een kunstwerk geworden dat ons herinnert aan de voorbije maanden. Sommige bewoners maakten tekeningen en schilderwerken, anderen maakten haakwerk. Alle bewoners zetten ook hun naam op de ‘komuituwkotbike’ zodat het een kunstwerk van ons allemaal is.”

Feest

Marcel De Greef (80) is één van de bewoners die de fiets versierde. “Ik maakte een gedichtje dat in kalligrafie vereeuwigd werd op de fiets. Sinds 12 maart beleef ik samen met 152 bewoners de lockdown. De voorbije maanden keken we uit naar het moment dat de ‘blijf in uw kot-fase’ voorbij zou zijn. Dat moment waarop we terug uit ons kot zouden mogen moest uniek worden. Samen met de bewoners en het personeel willen we er een feest van maken.”

Vrijwilligers

Marcel en zijn medebewoners rekenen maandag op het gezelschap van heel wat fietsers die hen naar buiten willen begeleiden. “Via de radio deed ik een oproep voor wielrenners die ons mee volgende week mee uit ons kot willen rijden. Daar kwam al heel veel reactie op. Om ervoor te zorgen dat we ook op andere dagen uit ons kot kunnen blijven komen zijn we nog op zoek vrijwilligers die met ons willen gaan wandelen of fietsen deze zomer”, klinkt het. Meer info op de Facebookpagina van het woonzorgcentrum.