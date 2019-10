Bestuurder vlucht na zwaar ongeval, maar wordt later aangetroffen in ziekenhuis Tim Van der Zeypen

07 oktober 2019

17u45 8 Duffel De bestuurder van een personenwangen, die maandagochtend op de vlucht was geslagen na een zwaar verkeersongeval in Duffel, is terecht. De jongeman werd zo’n twaalf kilometer verder aangetroffen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Omstreeks 5.20 uur werden de hulpdiensten opgeroepen op de grens van de Waarloosesteenweg met Rooienberg. Een wagen was er uit de bocht gegaan en op zijn zij tegen een boom langs de rijbaan tot stilstand gekomen.

Van de bestuurder van het voertuig was geen spoor. Hij werd niet aangetroffen in de buurt van zijn wagen. Verwacht werd wel dat de man gewond was geraakt bij het ongeval. De schade aan het voertuig was namelijk bijzonder groot. De wagen was immers tegen een duiker en een verlichtingspaal gebotst, alvorens hij tot stilstand kwam tegen de boom.

Zoekactie

Omdat er werd gevreesd dat de man uit het voertuig was geslingerd, werd er een zoekactie gehouden in de buurt. Een naastgelegen maïsveld werd uitgekamd met een speurhond en de brandweer zette onder meer hun warmtecamera’s in. Toch werd de bestuurder nergens aangetroffen. Allicht was hij na het ongeval dus op de vlucht geslagen. Er werd gezocht bij familie en vrienden, maar de man was ook daar niet aanwezig.

Ziekenhuis

Tot er contact werd opgenomen met het UZA in Edegem. Zo’n twaalf kilometer van de plaats van het ongeval. De chauffeur, een jongeman uit Duffel, bleek op eigen houtje naar het ziekenhuis te zijn getrokken en liet zich daar verzorgen. Hij was door de botsing lichtgewond geraakt. Naar verluidt werd daar ook zijn rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. De jongeman zal nog worden verhoord en zal allicht ook worden gedagvaard voor de politierechter.

De wagen werd in de loop van maandagvoormiddag getakeld. Hinder voor het verkeer tijdens de ochtendspits was er niet.