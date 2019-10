Bestuurder rijdt maar liefst 54 kilometer per uur te snel tijdens flitsmarathon TVDZM

09 oktober 2019

18u40 0 Duffel De politiezone van Bodukap heeft tijdens de flitsmarathon negentig bestuurders geflitst. Een van hen reed wel extreem veel te snel. Op de Mechelsebaan in Duffel werd hij geflitst toen hij maar liefst 124 kilometer per uur reed, waar hij 70 km/uur mocht rijden.

De chauffeur mag zich binnenkort dus verwachten aan proces-verbaal en een uitnodiging van de politierechtbank. Hij riskeert een rijverbod en een bijkomende geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Naast deze extreme hardrijder werden er op de Mechelsebaan in Duffel nog acht andere chauffeurs geflitst.

Nog in Duffel stond de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) opgesteld langs de Oude Liersebaan. Hier stelde de politie zestien overtredingen vast en werden er 110 voertuigen gecontroleerd. “De hoogst gemeten snelheid was er 74 kilometer per uur”, meldt de politiezone. “Op die plaats telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur.”

In Sint-Katelijne-Waver flitste de politie langs de Duffelsteenweg en had de politie zich in Onze-Lieve-Vrouw-Waver dan weer opgesteld op de Mechelbaan. Er liepen respectievelijk één en negen chauffeurs tegen de lamp. In Putte werden er in totaal 951 chauffeurs gecontroleerd langs de Mechelbaan (614) en in de Vaatjesstraat (337). “Er werden respectievelijk acht en twaalf chauffeurs geflitst”, gaat de politiezone verder.

Tot slot werd er in Bonheiden, langs de Dijleweg, gecontroleerd in ‘zone dertig’. “Hier waren er 32 chauffeurs in overtreding. De hoogst gemeten snelheid op de Dijleweg bedroeg 56 kilometer per uur.” In Bonheiden werden er in totaal 1.814 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Naast de Dijleweg had de politie zich ook opgesteld langs de Rijmenamsweg. Hier werden drie van de 1.175 chauffeurs geflitst.