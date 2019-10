Bestuurder gaat over de kop maar komt zonder kleerscheuren vrij TVDZM

03 oktober 2019

12u55 0 Duffel In de Notmeir, op de grens tussen Duffel en Rumst, is woensdagavond rond 22.20 uur een wagen over de kop gegaan. Er raakte niemand gewond.

De bestuurder kwam uit de richting van de A. Stocletlaan en reed vermoedelijk naar de Antwerpsesteenweg toe. Kort na een scherpe bocht verloor de bestuurder de controle over het stuur en ging het voertuig uit de bocht. De wagen kwam dan vermoedelijk in aanrijding met een van de varkensruggen langs de rijbaan en ging vervolgens over de kop. Het voertuig kwam tot stilstand op zijn dak en in de omheining van een woning op de Notmeir.

Even werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in de wagen. De brandweer, politie en de medische diensten werden erbij gehaald. De chauffeur bleek uiteindelijk niet gekneld te zitten en kon op eigen kracht uit het voertuig klauteren. De wagen moest worden getakeld.