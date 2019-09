Basisschool ‘t Kompas rolt rode loper uit voor leerlingen Antoon Verbeeck

02 september 2019

10u31 0

Het nieuwe schooljaar in gemeentelijke basisschool ’t Kompas staat in het teken van ‘’t Kompas beroemd’. De school rolde daarom vanmorgen de rode loper uit en kleuters en leerlingen kregen een VIP-ontvangst. “Tijdens de vakantie kreeg elk kind een ster toegestuurd zodat we onze ‘Wall of Fame’ kunnen uitwerken.” vertelt directeur Heidi Dils. “Paparazzi zijn vandaag aanwezig om de kinderen te fotograferen. Voor de ouders staat er een kopje koffie of thee klaar. Elke maand dagen we onze klassen uit. Die uitdagingen zullen in het teken staan van de talenten van de kinderen. Elk kind krijgt zo de kans om zijn of haar beste beentje voor te zetten en een wisselbeker te winnen.”