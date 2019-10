Auto mist bocht en knalt tegen boom, bestuurder spoorloos TVDZM

07 oktober 2019

08u00 8 Duffel Op de Waarsloossteenweg ter hoogte van de Rooienberg in Duffel is maandagochtend een wagen uit de bocht gegaan. De bestuurder raakte vermoedelijk gewond maar werd niet aangetroffen. Hij wordt nu opgespoord.

De bestuurder mistte zijn bocht en verloor zo vermoedelijk de controle over het stuur van de wagen. Vervolgens knalde hij tegen een verlichtingspaal en een duiker. De wagen kwam tot stilstand op zijn zijkant tegen een boom langs de rijbaan. Hulpdiensten werden opgeroepen omstreeks 5.20 uur maandagochtend. Er werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in de wagen. Bij aankomst van de politie, brandweer en de medische diensten werd er geen bestuurder aangetroffen. De brandweer zocht nog in de buurt naar de automobilist. Het gebruikte onder meer zijn warmtebeeldcamera’s. Uiteindelijk werd de bestuurder nergens aangetroffen. Ook niet bij hem thuis. Voor het verkeer op de baan was er geen hinder. De wagen raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld. De automobilist wordt nu verder opgespoord. Waarom de man op de vlucht is geslagen, is niet duidelijk.