Ambrosia Fijnkeuken uit Duffel in selectie van Gault&Millau Catering gids: “Werd tijd dat Gault&Millau ook oog kreeg voor onze sector” Antoon Verbeeck

01 oktober 2020

17u38 0 Duffel De Duffelse cateraar Ambrosia Fijnkeuken heeft een plekje veroverd in de eerste editie van de Gault&Millau Catering gids. De zaak van chef-kok Kurt Van den Broeck en zijn echtgenote Else Verschueren, die de administratieve kant beheert, is één van de negen Antwerpse cateraars in de gids.

“Chef Kurt werkte vele jaren in diverse gerenommeerde restaurants alvorens hij samen met zijn echtgenote als cateraar aan de slag ging. Met die achtergrond zorgde hij van bij de start voor een repertoire aan hoogwaardige klassieke gerechten die met een eigentijdse creatieve twist voor aanzienlijke culinaire meerwaarde garant staat”, valt er te lezen in de gids. Mooie woorden voor Kurt en Else die al 28 jaar Ambrosia Fijnkeuken runnen. Naast het koppel zijn ook vijf vaste krachten in dienst. “We brengen met Ambrosia Fijnkeuken een klassieke keuken met een Frans Belgische toets. Op alle vlakken proberen we jaar na jaar de lat hoger te leggen. De vermelding is dan ook mooi meegenomen. Het werd zeker tijd dat Gault& Millau ook oog kreeg voor cateraars. Want onze inzet is zeker zo groot als die in restaurants”, reageert Else.

Meer informatie over Ambrosia Fijnkeuken via deze link.