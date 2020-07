Afgestudeerden GTI Duffel ontvangen diploma op voetbalveld, met families als supporters: “Keuze tussen warme turnzaal of openlucht is snel gemaakt” Antoon Verbeeck

01 juli 2020

20u23 0 Duffel Een tribune met supporters, een voetbalveld, toeters en feestmuziek,... en dat voor een proclamatie. Het Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel (GTID) week in deze coronatijden uit naar de voetbalsite aan de Rooienberg om diploma’s uit te reiken. 63 studenten namen het in dank aan.

Aan ruimte was er alvast geen gebrek. Familieleden konden in hun eigen bubbel plaatsnemen op de zittribune of langs het plein. GTID had wel een maximumaantal aanwezigen geplakt op de unieke proclamatie, zijnde 200. 198 studenten, familieleden en leerkrachten daagden uiteindelijk op. “Dit is de eerste keer dat ik voor een tribune sta en dan nog eens applaus mag ontvangen. Leuk dat wel, maar ik voelde ook wel even de zenuwen door mijn lijf gieren”, vertelt de afgestudeerde Sander Verwimp. “Het GTID is een toffe school, dus deze proclamatie past er wel bij. Nu ik mijn diploma op zak heb, besef ik dat ik aan nieuw hoofdstuk ga beginnen. Dit was alvast een leuke manier om het vorige af te sluiten.”



Toeters van Zeeman

“Dit is toch wel iets uniek. Het zat leuk in elkaar en de sfeer was top. Meer moet dat niet zijn”, aldus Daisy Van Dyck, één van de fiere moeders die plaatsnamen op de tribune. Directeur van GTID Ivo Gielis was meer dan tevreden over zijn alternatieve proclamatie.“Alles is fantastisch verlopen. De studenten waren enthousiast en de ouders hadden lovende woorden. Dit lijkt me ook wel iets om de komende jaren te organiseren, Covid-19 of niet. Als ik kan kiezen tussen een proclamatie in een warme turnzaal of in openlucht, dan is de keuze snel gemaakt. Ik wil het gemeentebestuur dan ook bedanken dat we het hier mochten organiseren”, reageert de directeur. “Bij Zeeman zijn ze trouwens ook content. We hebben hen voor een groot deel verlost van alle toetertjes in onze nationale driekleur die ze in stock hadden voor het afgelaste EK van dit jaar. Alleen maar winnaars dus.”