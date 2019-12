Afbraakwerken van gesloten ziekenhuis in Duffel starten op maandag: “Dienen klacht in tegen onbevoegden die werf betreden” Antoon Verbeeck

14 december 2019

04u57 0 Duffel De gesloten ziekenhuiscampus Rooienberg in Duffel wordt vanaf maandag 16 december afgebroken. Na een openbare aanbesteding stelde AZ Sint-Maarten de firma Verhelst aannemingen uit Oostende aan voor de afbraak. De firma krijgt 180 kalenderdagen de tijd om het ziekenhuis af te breken en groenaanplantingen in de plaats aan te brengen. Een bestemming voor de site is er nog niet.

De afbraakwerken starten volgende week met een eerste fase, waarin het nog aanwezige materiaal en de apparatuur verwijderd worden. “Na de verhuis in oktober 2018 konden scholen, voorzieningen uit de Emmaüs-groep, waartoe AZ Sint-Maarten behoort, en andere instellingen meubelen en apparaten recupereren. Het verwijderen van de nog aanwezige inhoud maakt integraal deel uit van het aanbestedingsdossier. De aannemer beslist autonoom wat hiermee gebeurt: verkoop, goede doelen of sorteren en vernietigen”, vertelt Dany Daelemans, woordvoerder van AZ Sint-Maarten.

Geluidsoverlast en stof

“In een volgende fase zal de vaste infrastructuur worden afgebroken. De ontmanteling zal van boven naar beneden gebeuren, tot onder de funderingsplaten van het kelderniveau. De afbraakwerken gebeuren tussen 7 en 17 uur. Om stofontwikkeling tot een minimum te beperken, zal wanneer nodig gesproeid worden. Inzake geluidsoverlast zal de firma Verhelst Aannemingen zich houden aan de hiervoor voorgeschreven normen. De put die na de afbraak zal ontstaan, zal door de firma opnieuw opgevuld worden. Na egalisering van het terrein zullen ze het nodige groen aanplanten.” Een concrete bestemming voor het terrein is er nog niet, zo zegt Daelemans nog.

Vanaf 16 december zal het bewakingsniveau verhoogd worden om te vermijden dat zich tijdens de werken onbevoegden in het gebouw begeven Dany Daelemans

Klacht tegen bezoekers

In overleg met de gemeente Duffel en de politiediensten werden de nodige voorzieningen getroffen om in de omgeving van de werf een veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken. AZ Sint-Maarten wijst er ook op dat het gevaarlijk is om het gebouw tijdens de afbraak te betreden. Alle nutsvoorzieningen werden reeds afgesloten en door waterinsijpeling is er ook schade in het gebouw, waardoor onder andere het valgevaar is toegenomen. In het verleden kreeg het gesloten ziekenhuisgebouw al eens ongewenst bezoek over de vloer. Op 24 oktober stal een 34-jarige man uit Nijlen elektrisch materiaal uit het pand en in november postte een groepje urban explorers op YouTube een filmpje van hun bezoek aan het verlaten gebouw. “Vanaf 16 december zal het bewakingsniveau verhoogd worden om te vermijden dat zich tijdens de werken onbevoegden in het gebouw begeven. Tegen personen die betrapt worden, wordt zonder uitzondering een klacht neergelegd. De klacht tegen de urban explorers is momenteel nog hangende bij het parket.”