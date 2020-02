Aantal Duffelaars stijgt naar 17.661: “Verdwijnen van ziekenhuis heeft effect op aantal geboortes en overlijdens” Antoon Verbeeck

05 februari 2020

Op 1 januari 2020 telde Duffel 17.661 inwoners. Dat zijn 187 inwoners meer in vergelijking met vorig jaar. Het bevolkingsaantal in Duffel stijgt dus opnieuw. “Het verdwijnen van campus Rooienberg van het AZ Sint-Maarten heeft een invloed op het aantal geboortes en overlijdens in onze gemeente” vertelt schepen van Bevolking Dirk Broes (N-VA). “Vorig jaar werden er twee meisjes en een jongen geboren in Duffel op een totaal van 148 Duffelse baby’s die elders ter wereld kwamen. Het aantal overlijdens op het grondgebied liep terug van 252 naar 84, terwijl er 141 Duffelaars van ons heengingen.” In 2019 stapten er 69 koppels in het huwelijksbootje, een daling met 7 tegenover het jaar voordien. 41 koppels zijn gescheiden. Wat dan weer een stijging is met 10.