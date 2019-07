Aanleg kunstgrasveld KVV Duffel en VV Duffel Dames is gestart Antoon Verbeeck

09 juli 2019

De aanleg van een kunstgrasveld op het gemeentelijk sportcentrum aan de Heidestraat is begin deze maand van start gegaan. Het lokaal bestuur Duffel kocht in 2016 de voetbalterreinen aan de Heidestraat. In samenwerking met de clubs KVV Duffel en VV Duffel Dames, die jaarlijks samen 10.000 euro investeren gedurende 15 jaar, wordt nu een nieuw kunstgrasveld gerealiseerd. “Ik ben zeer blij dat we dit mooie project kunnen realiseren in goede samenwerking met de clubs. Het groeiend aantal spelers en de weersomstandigheden speelden ons vaak parten. Bij slechte weersomstandigheden werden de velden onbespeelbaar en moesten trainingen en wedstrijden worden afgelast. Het sportcentrum zal een heuse metamorfose ondergaan met de aanleg van het kunstgrasveld”, aldus burgemeester Sofie Joosen (N-VA). De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik en plaatst tijdens de werken ook LED-verlichting rond het veld. Verder komen er nieuwe ballenvangers, doelen, dug-outs en borstwering. Het lokaal bestuur voorziet voor deze investeringen een totaalbedrag van 529.883,78 euro, inclusief btw.