5.000 cultuurliefhebbers vonden al hun weg naar Cinema Plaza Namen voor het nieuwe cultuurseizoen in Plaza zijn bekend Antoon Verbeeck

11 juni 2019

10u49 0 Duffel Cinema Plaza kreeg sinds de opening in maart al een 5.000 bezoekers over de vloer. Met meer dan 25 gevarieerde producties op de agenda heeft het nieuwe cultuurcentrum ook haar nieuwe programmatie voor september 2019 tot juni 2020 klaar.

Na de opening eind maart 2019 en een eerste mini-seizoentje stelde Cinema Plaza voor het eerst een programmering voor een volledig cultuurseizoen voor. “Raymond van het Groenewoud kwam tijdens de feestelijke openingsweek naar Cinema Plaza. Hij stelde ons zelf voor om het nieuwe seizoen te openen.”, legt burgemeester Sofie Joosen (N-VA) uit. “Voor klinkende namen als De Kreuners, De Laatste Show Band, Humo’s Comedy Cup on Tour en Lieve Blancquaert hoef je niet langer naar de grote Vlaamse podia. Sinds de opening worden meer en meer artiesten verliefd op het unieke karakter en de fantastische akoestiek van Cinema Plaza.” De oude dorpscinema is de ideale context voor voorstellingen die iets hebben met film zoals ‘Que Sera Sera’ van Tg STAN en ‘12/12', een jazz concert met kortfilms van Bruno Vansina. Het intieme en ambachtelijke karakter van de zaal zal de monologen van Suzanne Grotenhuis en Greet Jacobs versterken.

Verenigingen

“Er piepten heel wat mensen achter het gordijn om de vernieuwde Plaza te bewonderen en we verwachten er nog veel meer”, zegt schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V). “Vanaf september ontvangen we verenigingen, organisatoren en enthousiastelingen die iets willen organiseren in Cinema Plaza. We kijken ernaar uit om hun ideeën, initiatieven en creaties te proeven.” “De Plaza draait sinds de opening op volle toeren. We zijn ontzetten gemotiveerd om ons prachtig project te doen lukken”, vult programmator Katja Geerts aan. “We hebben heel veel te danken aan de honderd vrijwilligers. Zij presteerden de voorbije drie maanden al 1.700 uren. Met hen, ons publiek en de artiesten bouwen we stapsgewijs ons cultuurcentrum uit.”

Bijzonder

“In de voorbije drie maanden lokten de voorstellingen en films zo’n 5.000 bezoekers. Het aantal bezette plaatsen bedroeg 90 procent van de beschikbare plaatsen bij onze podiumvoorstellingen. Dat is erg bijzonder voor een eerste seizoen. De opkomst voor film is wisselend, maar ook daar bereiken we gemiddeld 100 bezoekers per film. Over het algemeen zijn we dus tevreden over ons eerste mini-seizoen.” Ontdek het volledige programma op www.cinema-plaza.be. De ticketverkoop start op donderdag 13 juni om 12:30. “Die avond voorzien we extra hulp aan het vrijetijdsloket in het gemeentehuis vanaf 18 uur”, klinkt het nog.

www.cinema-plaza.be