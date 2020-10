31 kilometer per uur te snel in zone zeventig Tim Van Der Zeypen

09 oktober 2020

09u05 0

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft tijdens de flitsmarathon van afgelopen woensdag een snelheidsduivel geflitst langs de Mechelsebaan in Duffel. De chauffeur klokte er af op 101 kilometer per uur. Hij reed dus maar liefst 31 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. Hij of zij mag zich binnenkort aan een uitnodiging van de politierechtbank verwachten. en riskeert naast een geldboete tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. De politie controleerde tijdens de flitsmarathon in totaal 4.395 autobestuurders. 46 ervan respecteerden de snelheidslimiet niet. Naast de Mechelsebaan in Duffel werd er ook nog gecontroleerd langs de Schrieksesteenweg in Putte, op de Rijmenamseweg in Bonheiden en in Sint-Katelijne-Waver langs de Mechelbaan.

