27 kilometer per uur te snel in bebouwde kom Tim Van Der Zeypen

04 juni 2020

14u10 0

Bij een snelheidscontrole in de Hoogstraat in Duffel heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een chauffeur geflitst aan 77 kilometer per uur. Dat is maar liefst 27 kilometer per uur te snel. Naast deze autobestuurder werden er nog 26 andere chauffeurs geflitst. In totaal werden er bij de snelheidscontrole 447 auto’s gecontroleerd.