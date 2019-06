18 maanden cel voor koppel dat callgirl én haar klanten, waaronder Vlaams parlementslid, afperste Tim Van der Zeypen

27 juni 2019

09u00 18 Duffel Een koppel uit Vlaams-Brabant is net door de rechters in Mechelen schuldig bevonden aan afpersing van een callgirl (36) uit Duffel en veroordeeld tot celstraf van respectievelijk achttien en tien maanden met probatie-uitstel. Het koppel probeerde de callgirl af te persen uit wraak nadat aan het licht kwam dat de man (61) een relatie had gehad met de callgirl. Ook enkele klanten, waaronder een Vlaams parlementslid en een burgemeester, ontvingen filmpjes waarom zij met de Duffelse waren te zien.

Eerst bleef het bij berichten maar al snel kwamen er ook dreigementen. Zo werd er door de vrouw (60) van de 61-jarige man onder meer gedreigd om naaktfoto’s van de callgirl te gaan rondstrooien in haar buurt en zelfs foto’s achter te laten in de brievenbussen van haar ouders en in de crèche van haar zoontje. Wanneer de Duffelse plots een USB-stick ontving met daarop allerlei foto’s en filmpjes van de callgirl, stapte ze naar de politie en diende ze klacht in.

Politici

Volgens haar probeerde het koppel ook enkele klanten van de callgirl af te persen. Onder hen een Vlaams Parlementslid en een burgemeester. Indien de callgirl geen 10.000 euro tegen het einde van de zomer 2015 zou storten op de rekening van het koppel, zouden de filmpjes openbaar gemaakt worden. Desondanks de verdediging dit ontkende, werd het koppel ook hiervoor schuldig bevonden door de rechtbank. Volgens de verdediging was dit verhaal bovendien ook veel genuanceerder. Zo sprak het over een sugardaddy-relatie en wist de callgirl volgens hen wel degelijk dat er een camera in haar studio hing en zou ze deze zelf willen gebruiken voor wanneer ze een klant wou afpersen.

Schade

Aan de callgirl, die vandaag niet aanwezig was bij het voorlezen van het vonnis, werd een schadevergoeding toegekend van 2.500 euro. Zij vroegen ook de aanstelling van een deskundige maar daar ging de rechtbank niet op in. Haar klanten waaronder het Vlaamse Parlementslid en de burgemeester stelde zich geen burgerlijke partij omdat ze hun anonimiteit wilden behouden maar lieten wel verstaan dat zij niet gediend waren met de filmpjes.

De man kreeg een celstraf van achttien maanden, de vrouw een celstraf van tien maanden. Beiden celstraffen werden gedurende vijf jaar uitgesteld maar zij zullen zich wel aan een hele reeks voorwaarden moeten houden. Zo moeten zij zich onder meer aanbieden bij het justitiehuis en kregen ze een contactverbod met de vrouw. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.