11-jarige Gabriella uit Duffel verdedigt Belgische eer tijdens virtueel taekwondokampioenschap: “Ik mis het groepsgevoel van een training” Antoon Verbeeck

29 april 2020

17u29 0 Duffel De 11-jarige Duffelse Gabriella Meyvis neemt begin mei deel aan het eerste online kampioenschap voor stijl taekwondo in de wereld. Gabriella verdedigt de Belgische kleuren tijdens het kampioenschap, dat in totaal 26 nationaliteiten telt. Deelnemen doet ze gewoon van thuis uit met filmpjes.

Gabriella kreeg in september 2017 de smaak van taekwondo te pakken. Nog geen drie jaar later heeft ze al verschillende overwinningen, zowel individueel als in team, op haar naam geschreven. “Ik was gestart met turnen en karate, maar toen het te druk werd in de turnvereniging, ben ik een nieuwe tweede hobby gaan zoeken. Dat werd uiteindelijk taekwondo. Met de vele voet- en beenbewegingen leek het mij wel wat. Ondertussen ben ik al een lange tijd aangesloten bij mijn thuisclub Mun Mu Lier en Chung Gun. Daar focus ik me volledig op taekwondo. Meer dan zes uur in de week sta ik op de mat, zowel op clubniveau als op trainingen van Taekwondo Vlaanderen”, legt Gabriella uit.

Medailles

Juist voor het coronavirus uitbrak, had de tiener nog een zilveren medaille (individueel) behaald in het Verenigd Koninkrijk en een gouden (team) en zilveren (individueel) medaille op het Belgisch Kampioenschap 2020. “Ik probeer aan zo veel mogelijk wedstrijden deel te nemen, ook tornooien in het buitenland. Dan maken ik en mijn vader er een citytrip van. Met de uitbraak van het virus is trainen in groep en deelnemen aan wedstrijden nu niet meer mogelijk, laat staan naar het buitenland reizen. De organisatie World Taekwondo Europe komt nu met een open tornooi waar, coronavirus of niet, elke beoefenaar kan aan deelnemen.”

Filmen

“Elke atleet dient voor de voorronde, de halve finale en de finale een film op te nemen thuis. Deze films worden dan door een internationale jury beoordeeld. De jurering van mijn categorie, de meisjes tussen 12 en 14 jaar, vindt plaats op 6 mei, maar de filmpjes van mijn poomsaes, wat verschillende bewegingen na elkaar zijn, zijn dus al wel gemaakt. Enerzijds had ik minder stress dan bij een gewoon tornooi. Is iets niet goed uitgevoerd, zet je gewoon de camera uit en doe je het opnieuw. Anderzijds besef je dat de andere deelnemers, waar echt wel wat kanjers bij zijn, hun allerbeste materiaal gaan insturen. Het was eens iets anders om voor de camera te staan en ben een ervaring rijker. Ik probeer mezelf geen hoge verwachtingen op te leggen, maar hoop toch stiekem op een hoge plaats in de rangschikking. ”

Thuistraining

“Hopelijk kan ik binnenkort opnieuw deelnemen aan de ‘gewone’ tornooien. Sporten, en dan zeker taekwondo, is mijn passie. Ik mis het groepsgevoel van een training. Trainen doe ik nu elke dag thuis, wel in virtueel gezelschap. Via de camera sta ik in contact met een trainer uit Engeland. Zo hou ik toch nog mijn conditie op peil”, vertelt Gabriella. “Of ik ooit de top wil bereiken? Dat zou mooi zijn, maar daar ben ik nu nog niet echt mee bezig. Ik doe het graag en doe mijn best. Het enige dat ik nu echt wil, is binnenkort terug sporten met mijn vrienden.”