106 kilometer per uur op Mechelsebaan Tim Van Der Zeypen

29 mei 2020

17u20 0 Duffel Op de Mechelsebaan heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) een chauffeur geflitst aan 106 kilometer per uur.

Dat is maar liefst 36 kilometer per uur sneller dan toegelaten. De chauffeur zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Hij of zij riskeert een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod. In totaal werden er op de Mechelsebaan 936 chauffeurs gecontroleerd. Naast de hardrijder werden er nog 22 anderen geflitst. Ook zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.