’t Kompas opent nieuwe Nijntjesroute in Duffel



10 oktober 2019

De kleuters van gemeentelijke basisschool ’t Kompas openen op 15 oktober officieel de Nijntjesroute. Zo leren ze over het verkeer aan de hand van het befaamde konijn van Dick Bruna. “De grote kracht van de Nijntjesroute is de combinatie van lesmaterialen, de speelplaats en de schoolomgeving”, vertelt directeur Heidi Dils. “De kinderen maakten vorige week spelenderwijs kennis met het verkeer in een veilige omgeving. Vandaag leren ze dankzij de Nijntjes-stoeptegels en -borden in de schoolomgeving hoe ze best deelnemen aan het verkeer.” Nadat het lokaal bestuur al in 2017 een Nijntjesroute in Duffel-Oost creëerden, kwam vanuit de scholen in Duffel-West de vraag om ook in hun schoolomgevingen iets gelijkaardigs te maken. “Vooral de 10op10-scholen ’t Kompas en Kiliaan waren vragende partij. Ze hielpen dan ook actief mee bij de uitwerking van deze route”, aldus Jos Hellemans (CD&V), schepen van Mobiliteit. Deze Nijntjesroute werd gerealiseerd met financiële steun van de provincie Antwerpen, via het 10op10-project.