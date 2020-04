‘Duffel op de Fiets’-app neemt je mee op ontdekkingstocht Antoon Verbeeck

10u02 10 Duffel Eventkantoor Cravat Events uit Duffel ontwikkelde met ‘Duffel op de Fiets’ een interactieve digitale ontdekkingstocht per fiets doorheen de gemeente Duffel.

“We weten dat fysieke activiteit een heel belangrijk onderdeel is in de strijd tegen het virus”, vertelt medezaakvoerder Yves Hellemans. “We zagen natuurlijk dat de gekende publieke ruimte zoals de Netedijk en de parkjes die Duffel kent, zeer druk bevolkt werden. Dit inspireerde ons om een leuke route te maken, die net zo veel mogelijk van deze plekken weg blijft of er slechts kort doorfietst. Duffel heeft heel wat prachtige wandel- en fietsplekken, die voor vele Duffelaars nog onontgonnen terrein zijn. Daarom werd bewust gekozen een route te ontwikkelen die de deelnemers over landwegen en langs ongekende paden doorheen de Duffelse bossen leidt. Je komt er zeker enkele verborgen pareltjes tegen.”

Actuele initiatieven

Hellemans, zelf Duffelaar, ontwikkelde de tocht. Hij spitte in samenwerking met het gemeentebestuur en aan de hand van enkele boeken de geschiedenis van het dorp aan de Nete uit. “Niet alleen geschiedenis, maar ook actuele initiatieven van de lokale middenstand komen aan bod. Zo ontdekken we waar binnenkort het eerste aardbeienautomaat van Duffel zal komen, waar we binnenkort kunnen genieten van een vers getapte Duffeleir, waar je groenten recht van ’t veld kan kopen en nog veel meer. De bewoners van Duffel zelf worden aangespoord om een teddybeer achter hun raam te plaatsen, zodat het ook voor de allerkleinsten een leuke berenjacht wordt.”

De tocht, die ook te voet afgelegd kan worden, heeft zes verschillende startpunten, onder andere het gemeentehuis, de kerk van de Mijlstraat en het Fort. “We hopen met het spel de Duffelaar een leuke manier aan te bieden om hun dorp eens op een andere manier te beleven. Het is geen wedstrijd, er is geen tijdslimiet.” Via de App ‘ActionBound’ kan je aan de slag. Het gebruik van ‘Duffel op de Fiets’ is helemaal gratis en de app wordt de komende zes maanden aangeboden. Downloaden kan via de Facebookpagina ‘duffelopdefiets’. “Na het downloaden van de app, scan je de QR Code & ben je vertrokken voor een leuke tocht, dit op de plek van je keuze.”