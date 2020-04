“Brandende trein” blijkt geblokkeerde rem te zijn Tim Van Der Zeypen

16 april 2020

21u00 0 Duffel De brandweer is donderdagavond moeten uitrukken naar het station van Duffel. Omstaanders hadden gensters opgemerkt en vreesden dat een goederentrein had vuur gevat. “Maar uiteindelijk bleek het om een geblokkeerde rem te gaan”, stelt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken gerust.

Omdat de goederentrein afkomstig was vanuit de haven van Antwerpen en mogelijk gevaarlijke en brandbare producten bevatte, werd er groot alarm geslagen. Verschillende brandweerkorpsen kwamen daarom ter plaatse. Uiteindelijk bleek het dus om loos alarm te gaan. Samen met de conducteur werd er wel nazicht gedaan. Het was ook toen dat de geblokkeerde rem werd vastgesteld.

“De rem werd afgezonderd en het probleem was opgelost. Na controle mocht de trein opnieuw verder rijden”, aldus Baeken nog. Gevaar is er nooit geweest. Er raakte ook niemand gewond. Ook de hinder op het spoor bleef beperkt. “Gelet op de huidige coronamaatregelen reden er enerzijds mindere treinen en konden de nog rijdende treinen anderzijds worden omgeleid via de naastgelegen spoorlijn”, besluit Baeken.



