Dubbelleven loopt mis af: werkstraf van 90 uur WHW

28 november 2019

15u48 0 Een vijftiger uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor het belagen van zijn voormalige minnares.

De man was al jaren getrouwd maar veel pit zat er niet meer in zijn huwelijk. In 2014 ging hij een buitenechtelijke relatie aan met een vrouw die hij had leren kennen. Hij huurde zelfs een huis in Halle voor haar en leidde zo een soort dubbelleven. In 2017 zette zijn minnares hem voor het blok. “Ik of je vrouw”, klonk het. Hij koos voor zijn vrouw en zette een punt achter de buitenechtelijke relatie.

Wel bleef zijn ondertussen ex-minnares in het huis te Halle wonen. Het bleek het begin van een hoop ellende. Zij verstopte kledij van hem waarna hij als drukkingsmiddel inbrak en haar laptop stal. Ook dreigde hij ermee zelfmoord te plegen ‘omdat hij haar niet kon vergeten’. Daarnaast zou hij haar talloze keren gebeld hebben. Daardoor werd hij ook veroordeeld voor belaging.