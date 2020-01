Gesponsorde inhoud DSM Keukens opent splinternieuwe showroom in Sint-Martens-Latem Advertorial van DSM Keukens

23 januari 2020

08u00 0 Groot nieuws in keukenland! DSM Keukens, de pionier uit Nevele, verhuist zijn keukenshowroom uit de gemeente van zijn roots. Na 100 jaar waarin de successen elkaar snel opvolgden, ontdekte het familiebedrijf een opportuniteit die het niet kon laten liggen. Een interview met Sofie en broer Tim De Schepper over .

Sofie De Schepper (35) is verantwoordelijk voor innovatie en marketing, haar jongere broer Tim (23) ontfermt zich sinds 2018 over de aankoopafdeling.

“Het familiebedrijf bestaat al sinds 1919. Vlak na de Eerste Wereldoorlog opende Honoré De Geetere, de overgrootvader van onze vader, een bescheiden zaak in keukengerei en ijzerwaren op de Grote Markt in Nevele. Onze ouders, Koen De Schepper en Fabienne Martens, hebben vanaf 1982 de zaak uitgebreid en doen groeien. DSM Keukens draagt hun naam en is hun levenswerk geworden.”

“We koesteren vele mooie herinneringen aan de showroom in Nevele, maar de ligging van de nieuwe showroom was een opportuniteit”

Mooi en gebruiksvriendelijk

“De nieuwe toonzaal bevat veel nieuwigheden die door het ontwerpteam onder aansturing van Fabienne Martens zijn uitgevoerd. Zo zullen er enkele DSM More Corners te ontdekken zijn. DSM More zegt het zelf: méér dan een keuken. Op vraag van de klanten bieden we de mogelijkheid van interieurinrichting aan. De keuken is namelijk steeds meer een belangrijk deel van de woonruimte geworden. Onze professionals stellen samen met jou je droomkeuken of droominterieur samen. We beschikken over een eigen team van 35 binnenhuisarchitecten en keukenontwerpers. Uniek voor onze nieuwe uitvalsbasis is de outdoorkitchen die in geen enkele andere vestiging te zien is.”

Maatwerk

“De reden voor onze sterke groei schuilt in onze persoonlijke aanpak. Klanten kunnen hun maatkeuken van a tot z zelf kiezen. We verlenen advies en het uiteindelijke resultaat ontstaat in samenspraak met de klant. Die kan alles volgens zijn eigen wensen vormgeven, van pakweg de materialen voor het werkblad, de hoogtes en dieptes, de kastindeling tot het selecteren van de perfecte kleuren. Het hele proces volgen we van begin tot eind op met onze eigen teams. We zijn zeer trots op de 136 personeelsleden die momenteel voor de DSM Family werken.”

100 jaar innovatie

“Ik durf gerust te zeggen dat DSM met showrooms met een 70-tal keukenmodellen over het grootste aanbod in België beschikt. Bij geen enkele andere keukenbouwer krijg je zoveel keuze. Ook op vlak van werkbladen, materialen, houtsoorten, lakkleuren,… is ons aanbod ongeëvenaard en blijven we voor op de trends. Maar we zijn ook trendsetter op gebied van ontwerpen en materialen en zullen altijd een tikkeltje verder proberen te gaan om een eigen, uniek ontwerp te realiseren. Bij DSM zitten we nooit stil. De rode draad door heel ons aanbod heen is kwaliteit in product en dienstverlening. Er zijn verschillende klanten die 20 jaar geleden een keuken bij ons bestelden en nu terugkomen voor een tweede exemplaar. Dat is natuurlijk het mooiste geschenk!”

“Een keuken is het hart van het huis waar je tal van mooie familiemomenten beleeft. Het is voor ons zo fijn om mensen te kunnen helpen bij de realisatie van deze belangrijke plaats in hun woning.”

Iedereen welkom!

“We vieren de feestelijke opening van onze nieuwe showroom vanaf donderdag 30 januari. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren. Bovendien zullen klanten, naast de openingsactie, nu ook al kunnen genieten van de Batibouwcondities. Houd dus zeker onze website en Facebookpagina in de gaten!”

DSM is elke dag open van 10u tot 18 uur, behalve op woensdag. Steeds open op zondag!

Xavier de Cocklaan 78 (Kortrijksesteenweg), Sint-Martens-Latem

www.dsmkeukens.be