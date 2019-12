Drugssmokkelaar voor tweede maal betrapt: 44 maanden cel WHW

05 december 2019

14u56 0 Een 32-jarige drugssmokkelaar is veroordeeld tot 44 maanden cel. De man was in augustus betrapt toen hij een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne het land probeerde binnen te smokkelen. In 2012 was de man al eens veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden voor gelijkaardige feiten. “Hier trok hij geen lessen uit dus is een zwaardere straf op zijn plaats”, aldus de rechter.

De dertiger was op 21 augustus opgepakt toen hij op de luchthaven Brussels Airport aankwam met een vlucht uit de Dominicaanse Republiek. Hij trok de aandacht van de douane omdat hij zich zeer zenuwachtig gedroeg en overvloedig zweette. Onderzoek bevestigde de vermoedens van de douaniers: de man had maar liefst 125 boleta’s met cocaïne ingeslikt om op die manier de drugs het land binnen te smokkelen. Naar eigen zeggen was de dertiger 4.000 euro beloofd om het transport uit te voeren. In 2012 was de man al eens betrapt bij een drugstransport via de luchthaven en toen was hij veroordeeld tot 36 maanden cel, het vaste tarief voor drugssmokkel. De verdediging had gepleit voor enige mildheid. “Mijn cliënt was ten einde raad, hij had dringend geld nodig om de schoolrekeningen van zijn kinderen te betalen. Hij heeft hier een groot risico genomen voor een relatief klein bedrag”, klonk het. De rechter hield hier geen rekening mee en gaf hem 44 maanden.