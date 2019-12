Drugshond ontmaskert dealer op Amaïzed: werkstraf van 60 uur gevorderd WHW

04 december 2019

18u41 0 Een 33-jarige man riskeert een werkstraf van 60 uur voor het dealen van cocaïne op het Amaïzed-festival. De man werd naar eigen zeggen door een jeugdvriend meegetrokken in de drugshandel.

Een drugshond haalde de man op 11 augustus 2018 uit de massa. Terecht, want de man had 34 pakjes cocaïne bij zich. Ook had hij 500 euro cash geld op zak. “Gewoon op café gekregen daarnet”, klonk zijn eerste verklaring. Zeer ongeloofwaardig, besefte hij al snel, waarna hij door de knieën ging. Een jeugdvriend van hem had hem benaderd met de vraag drugs te bewaren bij zijn thuis. “Die vriend woonde nog bij zijn ouders en van daaruit drugs verhandelen was praktisch gezien niet gemakkelijk”, aldus het parket. Waar het begon met ‘enkel bijhouden’ begon hij al snel mee de cocaïne te verhandelen. Zo hield hij mee de boekhouding bij en kwamen klanten aan zijn deur drugs afhalen. De verdediging stelde dat de man nu opnieuw op het goede pad was. “Hij had al een drugsprobleem en door die jeugdvriend werd hij meegesleurd in de drughandel. Nu is hij op de positieve weg. Hij heeft trouwens ook nog steeds een blanco strafregister”, klonk het. Uitspraak op 8 januari.