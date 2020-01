Zoekactie in kanaal nadat Oost-Europeaan onder invloed het over vermiste vriend blijft hebben Tom Vierendeels

03 januari 2020

19u18 0 Drogenbos De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politiezone Rode hebben vrijdagavond lange tijd achter een mogelijk vermiste man gezocht in het kanaal Brussel-Charleroi. In een eigen gebouwd hutje waarin ze elektriciteitsleidingen ontdeden van koper was brand uitgebroken terwijl ze zaten te vissen. Een man kon gevat worden, maar de andere is spoorloos. Of hij in het water sprong is dus niet duidelijk.

De hulpdiensten werden vrijdag in de late namiddag opgeroepen voor een brand naast het kanaal in Drogenbos. De brandweerzone Vlaams-Brabant West stootte op een zelfgemaakte hut die volledig in lichterlaaie stond. Het ‘huisje’ was opgetrokken uit onder andere grote hekken en zeilen. Binnenin stond een kachel waarmee het plastic omhulsel van koperleidingen werd afgebrand. Of de koperkabels gestolen zijn zal onderzoek moeten uitwijzen. Agenten konden in de buurt een Oost-Europeaan aantreffen die onder invloed bleek van mogelijk een combinatie van alcohol en drugs. Hij bleef het wel over een vriend van hem hebben. Aan de kade werden bovendien vier vislijnen aangetroffen.

De brandweer vroeg onmiddellijk duikers ter plaatse om het kanaal te doorzoeken en ook met een warmtebeeldcamera werd de omgeving doorzocht. De helikopter van de federale politie kon door omstandigheden niet ter plaatse komen. Nadat een groot deel van het kanaal doorzocht was en niets werd aangetroffen werd de zoekactie stopgezet. Het is dus niet duidelijk waar de vriend van de andere persoon is. De persoon die ter plaatse gevat kon worden werd door de politie meegenomen voor verder onderzoek.