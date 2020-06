We spoelden de lockdown door met een stevig glas: bijna dubbel zoveel glas opgehaald als vorig jaar Bart Kerckhoven

12 juni 2020

15u28 18 Drogenbos We hebben de lockdown de voorbije maanden thuis doorgespoeld met een goed glas. Dat blijkt toch uit de cijfers van afvalintercommunale Intradura voor de periode van beging maart tot eind mei. De ploegen haalden liefst 90 procent meer glas op dan in dezelfde periode vorig jaar.

Half maart ging het land in lockdown en zat op café gaan er niet meer in. En dus hebben we ons dat biertje en het goed glas wijn vooral thuis laten smaken. Van begin maart tot eind mei werd er door Intradura 4.365.680 kilogram glas ingezameld terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 229.2259 kilogram was. Intradura haalt het afval op in Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel. “We noteren een stijging van ruim 90 procent”, aldus Inge D’hoe van Intradura. “Er is dus in onze regio veel meer glas opgehaald. De cijfers slaan op de totaal ingezamelde hoeveelheden glas zowel uit de glasbollen als op de recyclageparken. In april waren die parken wel gesloten en werd er dus 952.220 kilogram glas ingezameld via de glasbollen.”

Het zullen niet enkel lege flessen alcohol geweest zijn die voor de stijging zorgden maar de cijfers wijzen er toch op dat we thuis heel wat flessen soldaat gemaakt hebben. In andere regio’s merkten ze ook een stijging. In Gent werd 15 procent meer glas ingezameld en in Dendermonde en omgeving liep dat percentage op tot 20 procent. Maar onze regio spant voorlopig dus wel de kroon met haast een verdubbeling van de hoeveelheid ingezameld glas.

