Vrienden laten motor ronken aan verkeerslicht en trekken stevig op: boete en rijverbod Tom Vierendeels

08 oktober 2019

15u21 0 Drogenbos Twee mannen die hun motor in toeren lieten gaan aan het rode licht en vervolgens snel optrokken verschenen deze week elk afzonderlijk voor de Halse politierechter. Ze kregen een boete en een rijverbod voor hun gedrag.

Het duo kwam in februari 2018 naast elkaar te staan aan een rood verkeerslicht in Drogenbos. Daar lieten ze de motor ronken door in toeren te gaan om vervolgens snel op te trekken. Ver geraakten ze niet, want de politie zette hen vrijwel onmiddellijk aan de kant. Ze stonden nu elk apart voor de Halse politierechter voor het uitdagen van andere personen om overdreven snel te rijden en een gevaar te vormen voor andere weggebruikers. Volgens een van de advocaten kwamen de twee vrienden toevallig naast elkaar te staan. De andere advocaat gaf aan dat haar cliënt net naar een garage was geweest om een filter te vervangen en de motor eens goed moest laten draaien. De rechter gaf beide mannen een boete van 320 euro. Een man kreeg een rijverbod van 15 dagen, de andere een van drie maanden.