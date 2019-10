Vader en zoon krijgen celstraffen voor ongebruikelijk familieuitje WHW

23 oktober 2019

17u20 0 Drogenbos Een vader en zoon zijn veroordeeld voor verschillende winkeldiefstallen. Vader Johnny K. kreeg 15 maanden cel, zijn zoon Jonathan kwam weg met een celstraf van 1 jaar. Opvallend: beiden zitten al een tijdje in het vak. De eerste veroordeling van de zoon dateert al van 2003, die van de vader uit 1972.

Het zou misschien nog een ideetje kunnen zijn voor een serie. Vader en zoon K. sloegen tussen 4 mei en 20 juni 2018 driemaal toe in de Dreamland-winkel in Drogenbos. Beiden werkten op 4 mei in perfecte harmonie -hoe kan het ook anders?- samen. De vader wandelde daarbij door de winkel en vulde zijn zakken met de spelletjes, waarna hij naar een onbemande kassa ging en de buit doorgaf aan zijn zoon die daar stond te wachten.Zo konden ze er vandoor gaan met een groot aantal computerspelletjes. Op 1 en 20 juni sloeg de vader telkens alleen toe. In totaal gingen de mannen er zo vandoor met 3.800 euro aan computerspelletjes. Geen van beide daagde op in de rechtbank, waardoor ze bij verstek berecht en veroordeeld werden.