Vader en zoon gaan samen op dievenpad: 1 jaar cel gevorderd

25 september 2019

18u30 0 Drogenbos Een vader en zoon die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een aantal winkeldiefstallen riskeren 1 jaar cel. Opvallend; beiden zitten al een tijdje in het vak. De eerste veroordeling van de zoon dateerde al van 2003, die van de vader uit 1972.

Zo vader zo zoon. De appel valt niet ver van de boom. Genoeg gezegdes die de innige band tussen een vader en zijn zoon kunnen omschrijven. Zo ook tussen Johnny en Jonathan K. De twee sloegen tussen 4 mei en 20 juni 2018 driemaal toe in de Dreamland-winkel in Drogenbos. Op 4 mei gingen ze er zo vandoor met een groot aantal computerspelletjes. De vader wandelde daarbij door de winkel en vulde zijn zakken met de spelletjes, waarna hij naar een onbemande kassa ging en de buit doorgaf aan zijn zoon die daar stond te wachten. Op 1 en 20 juni sloeg de vader dan telkens alleen toe. In totaal gingen de mannen er zo vandoor met 3.800 euro aan computerspelletjes. Geen van beide daagde woensdag op voor de rechtbank, waar het parket bij verstek 1 jaar cel tegen hen vorderde. Uitspraak op 23 oktober.