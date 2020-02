Sigarettenpeuk nekt inbreker: 30 maanden cel Wouter Hertogs

27 februari 2020

11u20 0 Drogenbos Een twintiger is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een inbraak in Drogenbos. Eerder kreeg hij bij verstek 36 maanden cel.

In april 2018 werd er ingebroken in een woning in Drogenbos. De buit was niet gering. Twee computers, een tablet, cash geld, een playstation en een iPhone werden meegenomen. Van de daders was geen spoor, al werd er wel een sigarettenpeuk aangetroffen in de woning die niet van de bewoners was. Uit DNA-onderzoek kwam men uit bij A.D. De man kon evenwel niet meteen gearresteerd worden, waardoor hij bij verstek veroordeeld werd tot 36 maanden. Onlangs kon hij wel geïntercepteerd worden en hij tekende meteen verzet aan tegen zijn veroordeling. Zijn advocate betwijfelt of hij de dief was en vraagt de vrijspraak. “Mijn cliënt is illegaal in het land en overnachtte in woningen. Dat verklaart de sigarettenpeuk. De bewoners stonden op verhuizen en hadden alles al ingepakt.” De rechter had een andere visie op de feiten. “De woning was net opgeknapt en gaf geen verlaten indruk. Heel het huis was doorzocht waardoor het duidelijk is dat hij niet er niet alleen wilde overnachten”, klonk het in het vonnis.