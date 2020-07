Schade in vintage meubelwinkel na brand: “Maar erger voorkomen dankzij alerte getuigen” Bart Kerckhoven

21 juli 2020

07u54 3 Drogenbos Het scheelde maar weinig of een meubelwinkel in Drogenbos brandde maandagavond volledig uit. Gelukkig merkten getuigen de rook op en kon de brandweer meteen gewaarschuwd worden.



De brand woedde omstreeks 19.30 uur bij Les Artichauts Rétro, een vintage meubelzaak gevestigd in een opslagplaats langs de Paul Gilsonlaan. “De rook door mensen in de buurt opgemerkt”, legt kapitein Geert Van Cauwenbergh van de brandweerzone Vlaams-Brabant West uit. “Zij hebben meteen de hulpdiensten verwittigd. Toen we arriveerden kwam er al heel wat rook uit de opslagplaats. Een elektriciteitscabine had vuur gevat en de brand was al overgeslagen naar een grote kast. We konden meteen blussen en daardoor is de schade beperkt gebleven. In de opslagplaats is er wel wat rook-, water- en brandschade. Maar die schade bleef dankzij die alerte mensen wel beperkt. Er zijn nog andere opslagplaatsen naast deze loods. Als zoiets uitbreidt kan er een grote brand ontstaan.”

De eigenaars van de winkel haalden nadien alle meubelen uit de opslagplaats. De oorzaak van de brand is meer dan waarschijnlijk een kortsluiting.