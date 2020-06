Richting 30 graden, en dus wordt afval deze week vroeger opgehaald Bart Kerckhoven

22 juni 2020

13u27 0 Drogenbos Afvalintercommunale Intradura schakelt deze week over op het hitteplan omdat er de komende dagen hoge temperaturen aangekondigd worden. Dat betekent dat de ophalingen aan huis vroeger starten.

Vanaf woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni start de afvalophaling om 5 uur. Ook de andere buitenactiviteiten van de intercommunale starten vroeger. Onder andere de kolkenspoelingen en de containerdienst beginnen al vroeger op de ochtend. “Onze ophalers en chauffeurs moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen zwaar werk uitvoeren”, laat Intradura weten. “Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord. Als de hitte ook nadien zou aanhouden, kan deze maatregel verlengd worden. Onze inwoners houden best onze Facebookpagina, website of de communicatiekanalen van onze gemeenten in de gaten.” De intercommunale vraagt de inwoners dan ook om het afval de avond voordien al buiten te zetten. Intradura haalt het afval op in Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel.