Personeel Tom & Co overvallen tijdens ochtendspits: Daders aan de haal met duizenden euro’s Bart Kerckhoven

21 november 2019

09u24 6 Drogenbos Dierenspeciaalzaak Tom&Co in Drogenbos was dinsdagochtend het doelwit van overvallers. Die bedreigden het personeel en knevelden hen zelfs. Ze maakten een aanzienlijke geldsom buit. Een personeelslid raakte gewond.

De feiten speelden zich dinsdagochtend af in volle ochtendspits. De overvallers sloegen omstreeks 8.40 uur toe. “Drie werknemers van de winkel werden er overvallen, bedreigd en gekneveld met strips”, legt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde uit. “Eén van de slachtoffers kreeg een lichte slag en moest in shock afgevoerd worden naar het ziekenhuis.”

De kluis in de winkel werd opengebroken en zo konden de overvallers een aanzienlijke buit van enkele duizenden euro’s meenemen. De mannen zouden een vuurwapen bij zich gehad hebben maar er werd niet geschoten. Nadien sloegen ze op de vlucht in een wagen. De daders zijn momenteel spoorloos en het onderzoek loopt. De winkel opende in de loop van de dag wel gewoon de deuren. De voorbije weken werden al verschillende overvallen gepleegd in Drogenbos. Zo werd een apotheek eind oktober tot twee keer toe overvallen door dezelfde man.