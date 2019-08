PeriFeria strijkt neer in Drogenbos: Compost levert brandstof voor spa en archeologen op zoek naar resten van Expo 58 Bart Kerckhoven

23 augustus 2019

14u58 2 Drogenbos Een composthoop levert volgend weekend de energie voor een heuse spa in Het Moeras in Drogenbos. Tegelijk gaan er archeologen aan de slag om het Expo 58-stort op te graven in het natuurgebied. Het zijn twee activiteiten die georganiseerd worden in het kader van PeriFeria.

In Drogenbos vindt volgende week het publieksfestival PeriFeria plaats. City3 organiseert het evenement voor de vierde keer en wil zo een link leggen vanuit de hoofdstad naar de rand en omgekeerd. Als ‘headliner’ ontvangt PeriFeria er dit jaar het theatercollectief van K.A.K., de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars. Omgedoopt tot ‘Koekelbergse Archeologische Kring’ en met versterking van het Argentijns theatercollectief O.R.G.I.A., kampeert K.A.K. vanaf 20 augustus op één van de grasvelden van het ecologisch park, om er een archeologische opgraving naar het Expo 58 stort in goede banen te leiden. Tijdens het festival zal K.A.K. haar unieke archeologische site open stellen voor het publiek, om er hun ongetwijfeld wereldschokkende vondsten te tonen en van een al even wereldschokkende pseudoexperten-uitleg te voorzien. Dat uiteraard allemaal met een knipoog.

Ook het Berlijns-Brussels collectief van architecten en kunstenaars Collective Disaster, dat enkele jaren terug nog de toiletten van Parckdesign tot een memorabele speeltuin omvormde, vervoegt PeriFeria in de zuidrand. Met Power Pile bouwen ze een gigantische compost-installatie die tijdens het festival voor een unieke spa-ervaring met hete stoom, fonteintjes en shiatsu-massages moet zorgen.

Het festival start donderdag al met een debat over de toekomst van de Zennebeemden. Tot en met zaterdag zijn er activiteiten. Meer info op de website van het festival.